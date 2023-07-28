Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Temmuz 2023 09:35
Deneyimli personel alımı

CTE yeni açılacak cezainfaz kurumları için deneyimli personel alımı ne zaman yapar?

Çok Yazılan Konular

Görevde yükselme sınavı başvurusuKadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiÇürük raporu olan nöbetten muaf olabilir miYeni açılacak cezaevleriCte Görevde Yükselme Şeflik sınavıCezaevi 2.Müdürleri5 eylül Gys ve Unvan Değişikliği Sınavında Başvuru sorunuİstifa acilAdalet bakanlığı personeli iş bırakma eylemi yapmalıdır

Sözlük

orkestra şefi 1 şifon 1 oppenheımer 1 baba evi 2 nevşin mengü 2 Diaspor kristali 1 hayatı dolu dolu yaşayan insan 3 kültürel etkileşim 1 bezzaz 1 etimek tatlısı 1

Son Haberler

MİT, PKK/KCK'nın sözde Sincar eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdiBorsa güne rekorla başladıKPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacakMerkez Bankası'nın yönetimi Boğaziçi'ne geçtiFord zarar ettiği elektrikli araç üretimini yavaşlatacak

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?