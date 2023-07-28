Online satışa başlıyorum

Selam meslektaşlarım. Memurluk yapmaktan vazgeçip online mağazalarda satış platformu açmayı kafaya koydum.

Son online alışveriş tecrübemde anladımki bundan kazançlı bir ticaret olamazmış.Yüzde yüz karlı bir ticaret düşünün!

Nasıl mı? Büyük platformlardan birinde online mağazanızı açın. Hepsiburada olur, Trendyol olur,çiçeksepeti olur. .Sağdan soldan çeşitli ürün fotoğraflar bulun. Mesela elektrikli eşya fotoğrafları bulun.Bunları mağazanıza bir güzel dizin.İşte şimdi Dünya'nın en ballı ticaretine başladınız,bingo!

Birisi bir şeymi sipariş etti? Hazırlayın içi boş bir kutu,verin anlaştığınız kargocuya,yallah.

Korkacak,çekincek hiçbirşey yok.Nasılsa alıcının sipariş iptali hakkı yok.Eşek gibi bekleyecek.Eh para da peşin. Daha siparişi verdiği dakka para kartından kesiliyor keriz alıcıların. Kargo yolu gözlesin dursunlar.Yanlış, bozuk,sahte ürün gönderseniz ne olacak allahaşkına. Bunların kaç tanesi iade ile uğraşırki.Zaten kargodan yılmışlar.Kocaman elektrikli süpürgeyimi yüklenip kargo şubesine götürüp iade prosedürü başlatcaklar,peh!.Telefon etseler,otuzuncu sıraya alınıyorlar,en az yirmi dakka beklemesi garanti.

Mağazamda ürünün altına olan biteni olumsuz yorum olarak yazarlar,rezil olurum,müşteri kaybederimmi dediniz? Yok daha neler. İçiniz ferah olsun, Hepsiburadası, Trendyolu bu enayilerin olumsuz yorumlarını direk siliyor.Kimse görmeyecek,duymayacak mağdurlarınızı ;)

Hâlâ ikna olmadıysanız bir akıl daha vereyim hadi size. Üçüncü sınıf kozmetik ürünleri yükleyin platformunuza. Trendyol onların altına yirmi - otuz bin tane 4-5 yıldızlı yorumu döşeyiverir işi bilirseniz.Demiştik ya, olumsuz yorumları zaten kimse görmeyecek. Ürüne bakanlar 5 yıldızlı atmasyon yorumları görecek sadece.

Dünyanın en ballı ticaretine sizde başlayın,geç kalmayın.