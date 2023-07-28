Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Temmuz 2023 10:03
Merkez bankası %58

Merkez bankası yıl sonu enflasyon hedefini %58 olarak güncelledi. Biz temmuzda %17 zam aldık. Ocakta aradaki fark olan %41 zam kesin mi olmuş oluyor. Bilen arkadaşlar yanıtlarsa sevinirim

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