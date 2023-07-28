Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Temmuz 2023 10:09
Suriye dilekçesi

Eşim suriyede asker görevine başladı ben ve bebeğim ailemin yanına gitmek istiyoruz antalyaya.Dilekçe örneği var mıdır?

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