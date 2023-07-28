Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Temmuz 2023 10:18
Aday memur

28 Kasım öncesi başladım bu gün aday memurlugum geldi. Aday memurluk ise vasladigim tarihten mi sayılır memur olduktan sonra m8


Ulaştırma.trafik
Aday Memur
28 Temmuz 2023 10:27
28 Kasım öncesi başlayanların aday memurluğu yok. Hangi kurumda görev yapıyorsunuz?

Se.Efe. ege
Şef
28 Temmuz 2023 10:30
Kültür ve turizm bakanlığı aday memurluk yazım geldi bende aday memur olmayacağını saniyodum ama yazı geldi
Ulaştırma.trafik, 1 saat önce
28 Kasım öncesi başlayanların aday memurluğu yok. Hangi kurumda görev yapıyorsunuz?

Ulaştırma.trafik
Aday Memur
28 Temmuz 2023 10:32
Bende adaylık olmadı, 4 yıl sözleşmeliydim. Kardeşim 7 Kasım'da atandı sözleşmeli olarak 28 Kasım'da kadrolu oldu. Onda da adaylık olmadı
Se.Efe. ege, 1 saat önce
Kültür ve turizm bakanlığı aday memurluk yazım geldi bende aday memur olmayacağını saniyodum ama yazı geldi
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