Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 10:21
LGS Sınav ücretleri

arkadaşlar selamlar LGS ücretleri neden yatmadı nezaman yatacak net bir bilgisi olan var mı acaba


Eski-memur
28 Temmuz 2023 10:23

Sonra yapılan tüm sınav ücretleri yattı ama bu sınav ücreti yatmadı


tekgöz
Daire Başkanı
28 Temmuz 2023 10:25

valla 2 ay oldu daha yatmadı. Bir daha LGS ye girmem. Unuttum artık yatacak parayı.


ogrtmn87
Aday Memur
28 Temmuz 2023 10:31

Lgs ücretleri ek dersle birlikte yatmadı mı?


tekgöz
Daire Başkanı
28 Temmuz 2023 10:32

Öğretmenlere yattı sanırım. Ama öğretmen olmayan görevlilere yatmadı.

ogrtmn87, 1 saat önce

Lgs ücretleri ek dersle birlikte yatmadı mı?


mansure
Aday Memur
28 Temmuz 2023 10:33

LGS görevli ücreti haricen ödenmiyor.Haziran ekdersinizin içindedir.

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller İl dışı Başvuru EkraniEş özrünü kaldırın ey bakanlıkDers saatlerinin kaç dakika olması gerektiğini düşünüyorsunuz?Okul idaresinin dys den okula gelen her evrağı göndermesiBüyükşehirlerde İl İçi Zorunlu RotasyonNeyi bekliyoruz hocam ?Sendikalara talebimdir.Doktora yabanci dil puani 50 gecerlilik suresi sınırsız olsunİller arası tayinde "depremzede öğretmenler unutulmasın!"Alan değişikliği

Sözlük

artikülasyon bozukluğu 1 nevşin mengü 2 kürek balığı 1 havl 1 en çok entry girilen konu 3 Bir erkek gittiğinde 4 kapı 1 Aysun Kayacı 1 ceviz yemek 2 Bugün olanlar 2

Son Haberler

Memurun toplu sözleşme süreci haftaya başlıyorEkmek parasını 7 köyün ekmeğini dağıtarak kazanıyorAdalet Bakanı Tunç: Deprem soruşturmalarında 351 kişi tutukluAltının gram fiyatı 1.690 seviyesinden işlem görüyorTürkiye'de elektrikli otomobil sayısı 6 ayda yüzde 88,8 arttı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?