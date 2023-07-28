KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


28 Temmuz 2023 10:26
2.kez promosyon

4B Sözleşmeli olarak çalışıyorum. Promosyon için başvurdum. Şimdi bir kit kurumuna atandım. Maaş bankası ve promosyon ücreti farklı. Şimdi bulunduğum yerin promosyonunu alsam, başlayacağım kurumda promosyon aldığım kadarı kesilir mi, iade mi isterler yoksa verirler mi? Başına gelen var mı?


mimarmuhendis
Memur
28 Temmuz 2023 10:29

mevcut kurumunuzun banka ile yaptığı promosyon anlaşmasına bağlı . MAil olarak personele gönderdierse okuyabilirsiniz sözleşmeyi ya da maaş birimine sorup öğrenirsiniz başka kimse bilemez bunu

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