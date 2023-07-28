Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Temmuz 2023 10:28
Ocak ayında memura yüzde kaç zam olur
Merkez bankası başkanı yıl sonu enflasyon tahminini % 55 olarak güncelledi buna göre ocak ayında toplu sözleşme +enf+refah payıyla en az kaç zam olur

E.Kayı Han
Editor
28 Temmuz 2023 10:29

2024 yılında yapılacak zamlarla ilgili pazarlıklar 1 Ağustos'ta başlayacak. Ağustos bitmeden öğreniriz.


debug
Genel Müdür
28 Temmuz 2023 10:29

%35


has immemorial
Aday Memur
28 Temmuz 2023 10:32

%45


kozmiktarihci
Şef
28 Temmuz 2023 10:34

% 55 civarı olur hepsi içinde


kyros
Aday Memur
28 Temmuz 2023 11:02

kaç olur bilmem ama genel seçime kadar nispeten idare eder denilebilecek son oran olacağı kesin


Qovboypolis01
Şef
28 Temmuz 2023 11:04

40 45 arası bir zam gelecek. Merkez bankası 2024 tahminini yüzde 8'den 34'e çıkardı. Toplu sözleşme zammı da 20+15 gelir. Enflasyon farkı 25 çıkar. 45 civarı zam gelir.

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