Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Temmuz 2023 10:33
Neden her yerde kimlik gösterilir.
Geçen market de gördüm.kasiyer suyu buradan mi aldınız diyor adam kimlik gösteriyor. Dışarıda vatandaş sorsa rezalet çıkartır. Bence silah ve kimlik konusunda baya üzerine gidilip işlem yapılmalı

E.Kayı Han
Editor
28 Temmuz 2023 10:37

Yeni polis olmuştur ondan. Bu aslında tüm kurumlarda var sadece emniyette değil.


Sadeceinsan65
Şube Müdürü
28 Temmuz 2023 10:46
Sanane :) gerekirse tuvalete giderken gösterir sanane senin niye zoruna gidiyor :)
Toplam 2 mesaj

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