Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 10:36
İl dışı ekranı açıldı
Hayırlı olsun

Dumduz memur adayi
Aday Memur
28 Temmuz 2023 10:42

Ne zaman belli olur il dışı tayinler


mina88
Aday Memur
28 Temmuz 2023 11:01

Hem çok az sayıda hem de çok kötü okullar açılmış


sinelt
Daire Başkanı
28 Temmuz 2023 11:01
4 ağustos cuma.
Dumduz memur adayi, 1 saat önce

Ne zaman belli olur il dışı tayinler


robust5
Aday Memur
28 Temmuz 2023 11:04

Eş durumu için açılan iller mi sadece başvuru?

Toplam 4 mesaj

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