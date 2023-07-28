Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 10:42
Okul Yöneticileri Muhasebeci Sayman mı Eğitimci mi

Son zamanlarda okullara ne kadar muhasebe,saymanlık gerektiren işler varsa yüklendi.Okul yöneticilerinin yedi sekizyüz öğrencisi ve hizmet etmek zorunda olduğu bir o kadarda velisi olduğunu ututtular.Bilgisayardan kalkamayan okul yöneticilerine adeta eğitim öğretim işleri ikinci plana itin denilmiş gibi.Okullarda bu işler için uzmanlar görevlendirilmeli Eğitim öğretim ön plana çıkarılmalı güvenlik ön plana çıkarılmalı.Buda bilgisayarfa yüzlerce modül ve gereksiz dys yazışmalarınızla meşgul edilen idarecilerle olacağa benzemiyor.Bu çözülmeli.


E.Kayı Han
Editor
28 Temmuz 2023 10:55

Tüm kurumlarda bu sıkıntı var. Maalesef memurlar asli işlerini yapamaz oldular.


majesteleri7
Şef
28 Temmuz 2023 11:00

Bu devirde idarecilik onun bunun hamallığını yapmak ve kendine olan saygısını yitirmektir

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