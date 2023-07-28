Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Temmuz 2023 11:02

Ev Kiraları Neye Göre Belirlenmelidir?
Son yıllarda dengesiz bir şekilde artan ev kiraları sorun haline gelmiştir. Makul kira artışı sizce nasıl belirlenmelidir?

Bu ankete 52 dakikada, 11 kişi oy kullandı

Son yıllarda dengesiz bir şekilde artan ev kiraları sorun haline gelmiştir. Makul kira artışı sizce nasıl belirlenmelidir?

alibrtc
Şube Müdürü
28 Temmuz 2023 11:13

ben de kiracıyım ama etik olan yıllık EFE-TÜFE oranı.


alibrtc
Şube Müdürü
28 Temmuz 2023 11:15

TEFE-TÜFE efe ne :)

alibrtc, 42 dk. önce

ben de kiracıyım ama etik olan yıllık EFE-TÜFE oranı.


feridunemeksiz
Şef
28 Temmuz 2023 11:19
Devletin belirlediği orana göre

ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
28 Temmuz 2023 11:26

Şuan yıllık enflasyon %38, ev sahipleri %38 i kabul ederler mi?


Karizmaunl
Şef
28 Temmuz 2023 11:27

TÜİK'in belirlediği sahte TEFE/TÜFE'ye göre belirlenmemeli.

Toplam 5 mesaj

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