Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 11:05
Eş durumu hk.

Aile birliği il dışı tayin süreci başvuru nasıl olucak ? Yabancı kaldım konuya. Eş nerede ise o ile başvuru mu yapıyoruz yoksa okul tercihi mi yapacağız ?

Çok Yazılan Konular

Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller İl dışı Başvuru EkraniEş özrünü kaldırın ey bakanlıkDers saatlerinin kaç dakika olması gerektiğini düşünüyorsunuz?Okul idaresinin dys den okula gelen her evrağı göndermesiBüyükşehirlerde İl İçi Zorunlu RotasyonNeyi bekliyoruz hocam ?Sendikalara talebimdir.Doktora yabanci dil puani 50 gecerlilik suresi sınırsız olsunİller arası tayinde "depremzede öğretmenler unutulmasın!"Alan değişikliği

Sözlük

lpgli araç 1 nevşin mengü 2 halgın 1 mücver 3 bezzaz 1 ödül 1 artikülasyon bozukluğu 1 ceviz yemek 2 anormal derecede sıcak hava 3 inna lillah ve inna ileyi raciun 1

Son Haberler

Memurun toplu sözleşme süreci haftaya başlıyorEkmek parasını 7 köyün ekmeğini dağıtarak kazanıyorAdalet Bakanı Tunç: Deprem soruşturmalarında 351 kişi tutukluAltının gram fiyatı 1.690 seviyesinden işlem görüyorTürkiye'de elektrikli otomobil sayısı 6 ayda yüzde 88,8 arttı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?