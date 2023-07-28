Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Temmuz 2023 11:45
Ocak ayında 15.000TL Seyyanen + %15 Oransal

Ocak ayında 15.000TL Seyyanen + %15 Oransal

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