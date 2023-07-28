KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


28 Temmuz 2023 12:03
Pomem 10 katı ve yaş şartı

10 katı kuralı lisans erkeğe ve kadına bu kadar etkilemezken biz önlisanaslar yılda 2 defa girdiğimiz bir sınavda çok etkileniyoruz ayrıca ilerde yaşa takılıyoruz bu kural pomem için esnetilmeli bize destek olmak isteyen arkadasları grubumuza bekliyoruz

https://t.me/+h0mkFGnKWYhlYzE0


ibo35bjk
Memur
28 Temmuz 2023 12:34

Etkinlik metkinlik diye zaman kaybedeceğinize gidip dgs çalışsaydınız şuan lisans mezunu olmuştunuz kafanızı bunlara harcamayın ders çalışmaya harcayın


Adinivermekistemeyen
28 Temmuz 2023 12:39

Puanım 78 zaten arkadaşlarım için mücadele ediyorum ortada bir haksızlık var akademi bir puan belirlesin lisans uygulanmayan 10 katı neden önlisansta uygulanıyor? Akademi başvuru puanı değil de giriş puanı belirlesin

ibo35bjk, 51 dk. önce

Etkinlik metkinlik diye zaman kaybedeceğinize gidip dgs çalışsaydınız şuan lisans mezunu olmuştunuz kafanızı bunlara harcamayın ders çalışmaya harcayın


ibo35bjk
Memur
28 Temmuz 2023 12:53

Ortada haksızlık filan yok herkese uygulanıyor lisansa uygulanmıyor diye bir şey söz konusu değil sadece başvuru sayısı az olduğu için kontenjan boş kalıyor bu yüzden 10 katı etki etmiyor.Bir de uygulanmıyor demiş lisansta da başvuru çok olsa orada da puana takılacak adaylar olacak ama başvuru az.KURAL HER YERDE UYGULANIYOR KENDİNİZİ BU ŞEKİLDE AVUTMAYIN !

Adinivermekistemeyen, 46 dk. önce

Puanım 78 zaten arkadaşlarım için mücadele ediyorum ortada bir haksızlık var akademi bir puan belirlesin lisans uygulanmayan 10 katı neden önlisansta uygulanıyor? Akademi başvuru puanı değil de giriş puanı belirlesin

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