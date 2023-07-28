Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Temmuz 2023 12:12
Toplu Sözleşme Metni

Arkadaşlar malumunuz Ağustos itibariyle toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak ve muhtemel 25-26 Ağustos tarihlerinde toplu sözleşme metni resmi gazete de yayınlanacak. Merak ettiğim husus şu ki kamu mühendisleri için özlük hakları iyileştirmeleri maddeleri kabul edildi varsayalım ve metin resmi gazete de yayımlanır yayınlanmaz Eylül ayında maaşlara yansır mı yoksa bu maddelerin meclisten geçmesi mi gerekiyor ? Tecrübesi ve kesin bilgisi olan cevaplayabilir mi ?


THE LIVIRI
Aday Memur
28 Temmuz 2023 13:11
Toplu sözleşme ocak ayında yürürlüğe gireceği için olası bir iyileştirme olması durumunda ocak 2024 te geçerli olur diye düşünüyorum
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