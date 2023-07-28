KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


28 Temmuz 2023 12:16
71 Puan 80-85 olur mu?

Arkadaşlar, herkese merhaba. KPSS Lisans düzeyinden en son aldığım puan 71. Sizce sıkı bir çalışmayla bu puanım yükselir mi? Bu arada matematikten en fazla 10 soru çözebiliyorum. Ama Aranızda bunu tecrübe eden kişilerin deneyimlerini duymaya ihtiyacım var &#129401;

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