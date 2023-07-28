KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


28 Temmuz 2023 12:50
Bu puanla beklemelimiyim

Puanim 71.6 20bin sıralama sizce merkezi alımı beklemelimiyim yoksa üni hastanelerine tercih mi vermeliyim teşekkür ederim.

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