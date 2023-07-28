Öğretmenlerin İller Arası Yer Değişikliği Kontenjanları 2023

3600 ve EYT ile pek çok öğetmen emekliye ayrılacak; 2023, il dışı yer değişikliği için büyük bir fırsat yılı olacaktı güya.

Kendi branşım için tercih etmeyi düşündüğüm illere baktığımda bu sene daha az kontenjan açıldığını görüyorum, maalesef.

Neden böyle oldu acaba?