Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 12:56
Öğretmenlerin İller Arası Yer Değişikliği Kontenjanları 2023

3600 ve EYT ile pek çok öğetmen emekliye ayrılacak; 2023, il dışı yer değişikliği için büyük bir fırsat yılı olacaktı güya.

Kendi branşım için tercih etmeyi düşündüğüm illere baktığımda bu sene daha az kontenjan açıldığını görüyorum, maalesef.

Neden böyle oldu acaba?


Feriduni
Şube Müdürü
28 Temmuz 2023 13:02
İlk atamayla doldurdunuz. Yazıklar olsun diyorum.

Sislipusu
Aday Memur
28 Temmuz 2023 13:13

Gerekirse herkes yerinde kalacak ama kudüs düşmeyecek

Feriduni, 24 dk. önce
İlk atamayla doldurdunuz. Yazıklar olsun diyorum.

Feriduni
Şube Müdürü
28 Temmuz 2023 13:19
;-) Aynen hocam. Kudüs, kırmızı çizgimiz. ;-)
Sislipusu, 13 dk. önce

Gerekirse herkes yerinde kalacak ama kudüs düşmeyecek

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