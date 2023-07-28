KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Temmuz 2023 13:01
Fen bilgisi öğretmenliğini bırakıp sağlığa yönelmelimiyim?

Ben fen bilgisi öğretmenliğinde 1.sınıfı bitirdim bu yıl seçimden dolayı 2bin atama yapıldı ve kontenjanlarıj çoğu doldu deniliyor benim zamanıma kadar atama puanları 80 85 leri bulur deniliyor bu yıl yksye öylesine girdim ve hemşirelik ebelik filan tutuyor ama yapabileceğimden emib değilim sizce kpss için şimdiden çalışmak mı yoksa sağlığa yönelmek mi?

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