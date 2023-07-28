Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Temmuz 2023 13:02
2. Kez Eş Durumu Bilgisi Olan?

Merhaba devrelerim. eşim öğretmen bense polis memuruyum. Ben eş durumundan Eşime bir kez daha tabi olabilir miyim bu hususta bilgisi olan var mı ? eşim tayin olduğu yerde hem bebeğimize hastalığı olan anneme bakıyor. Tayin istediğim yer memleketim yada eşimin memleketi de değil bilgisi olan yada yol gosterebilecek olan var mı?


akbey aslan
Şef
28 Temmuz 2023 13:10
Eşine tabii olma hakkın bir defa ikinci defa tabii olamazsın
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