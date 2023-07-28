KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


28 Temmuz 2023 13:07
KİT ten KİT'e geçiş

Herkese merhaba arkadaşlar, dhmi arff olarak görev yapıyorum 1. yılım, görev yaptığım şehirden başka şehire tayin hakkı zor oluyor kitten kite geçişte 3 yıl bekleme şartı olduğundan 2 yıl sonra kpss puanı ile başka bir şehire arff olarak tercih verip atanmak mümkün mü ? Bilgisi olan arkadaşlardan cevapları bekliyorum.

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