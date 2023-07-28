Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 13:11
Eş durumu
Merhaba. Ben il dışı tayin isteyeceğim. Farklı iller yazacağımız için eşimin de tayin istemesi riskli midir ? Farklı iller gelme durumu var. Bir de benim tayinim olursa eşim eş durumuyla kesin benim ilime ilçeme gelebilir mi ? Gelirse de kötü okula mı verirler?

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