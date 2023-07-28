Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Temmuz 2023 13:31
Kadame derece hesabı

Öncelikle Endüstri ve Teknik Lisesi mezunuyum. Normal düz Lise mezunlarına göre mesleğe girdiğinde 1 dik avantajlı başlıyorsun. 1999 yılı olarak memuriyete ve mesleğe girişliyim ve şu an kadro derecem kaç olmalı.


alpercakmak52
Aday Memur
28 Temmuz 2023 14:14

Kıymetli şefim bu zamana kadar teşkilatın nerelerine görev yaptın acaba kıdem derecenin nasıl hesaplandigini hiç merak etmedin. Sadece teşkilata giriş yılı belirlemez kıdem dereceyi. Kalkınmada öncelikli illerde kaç yıl çalıştın? Cezan kıdem Tenzilin var mi? Hepsini geçtim açıyorsun pbs yi bordroyu orda yaziyor kıdem derecen burdan neden hesaplamaya uğraşıyorsun.


PolisMemurDegildir
Aday Memur
28 Temmuz 2023 14:24

Fazla cümlelerimi uzatmadan başlarsam , öncelikle Cevabın için yorumun için teşekkürler. Şöle izah edeyim. Bir kere istanbulda çalışırken kadame derece zaten hesabım olmadı. Muş ilinde Şarkta çalışırken ordada pek ilgilenmedim. Ama konuşması bazı ortamlarda geçerdi. Şimdi ise Mutemede sordum bir telefona çıkan 3 den aşağı inemezsin diyor. Bir telefona çıkan teknik lise mezunuysan çoktan 2 ye inmeliydin diyor. Bende buna göre muallakta kaldım. Dilekçe verilecekse eğer bir yerlere vereceğim. Çalıştığım yer Adliye sarayı. Adliyenin mutemedi ben anlamıyorum abi o işlerden diyor vs. Bende birkez burda sorayım dedim. Elbette senin anladığın üzere bu işin üzerine pek düşmedim. şu an 3/8 im.. habire yandan gidiyoruz.


PolisMemurDegildir
Aday Memur
28 Temmuz 2023 14:26

Ceza vs yok. Uyarma var.

alpercakmak52, 46 dk. önce

Kıymetli şefim bu zamana kadar teşkilatın nerelerine görev yaptın acaba kıdem derecenin nasıl hesaplandigini hiç merak etmedin. Sadece teşkilata giriş yılı belirlemez kıdem dereceyi. Kalkınmada öncelikli illerde kaç yıl çalıştın? Cezan kıdem Tenzilin var mi? Hepsini geçtim açıyorsun pbs yi bordroyu orda yaziyor kıdem derecen burdan neden hesaplamaya uğraşıyorsun.

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