Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Temmuz 2023 13:42
Teknikerler neden sahipsiz

Öğretmen,mühendis,şef hepsının bi sendikası yada temsil gücü var ,teknıkerlerin hıc yok. Atıyorum mühendislere zam diyorlar ama teknikerler ile ilgili birsey demiyorlar.

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