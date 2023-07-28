Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 13:45
Norm fazlası olmak ile ilgili bir soru

Arkadaşlar diyelim ki benim okulumda branşımdan bir kişi norm fazlası oldu, ama ben değilim norm fazlası, ama ben norm atamasında gidebilir miyim? Yani norm fazlası olanda gitmek istiyor ben de istiyorum, öncelik kimin olur?


majesteleri7
Şef
28 Temmuz 2023 14:02

Suyundan da koysunlar mı?


Pelinin
Daire Başkanı
28 Temmuz 2023 14:02

Ne alaka şimdi?

majesteleri7, 58 dk. önce

Suyundan da koysunlar mı?


Gokhanınn
Memur
28 Temmuz 2023 14:04

Hocam bir durumdan bahsetmiş, düzgünce cevap verebilirsin hocam. ya da hiç cevapp verme oku geç niye dalga geçiyosun ?

majesteleri7, 58 dk. önce

Suyundan da koysunlar mı?


avea11
Aday Memur
28 Temmuz 2023 14:05

olmaz hocam. fazla olana norm fazlası atamalarda ve yıl şartına bakmadan il içi atamalarda tercih hakkı verilir.


Pelinin
Daire Başkanı
28 Temmuz 2023 14:17

Ama fazla olan istemezse o zaman diğerleri isteyebilir diye biliyorum peki fazla olan istemezse sıra kime geçer ?

avea11, 55 dk. önce

olmaz hocam. fazla olana norm fazlası atamalarda ve yıl şartına bakmadan il içi atamalarda tercih hakkı verilir.


Pelinin
Daire Başkanı
28 Temmuz 2023 14:54

Kimse bilmiyor mu?

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