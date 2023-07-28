Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 13:55
Eş durumu tayini

Bir arkadasimin sorusu.

2020 Eylülde İstanbul'da göreve baslamis bir ogretmen. Eşinin son 2 yılda 400 gün sigortası İstanbul ilinde. 8 gündür eşi Konya ilinde çalışıyor. Eş durumu başvuruları 7 ağustosta başlıyor. O zamana kadar 17 gün olmuş oluyor. 17 gündur Konya ilinda çalışması , eş durumu tayinine olanak sağlar mı


avea11
Aday Memur
28 Temmuz 2023 14:08

sağlar hocam, son iki yıldaki sigortalı gün sayısı tutuyor. şimdiki çalıştığı yere tayin istenebilir.


zk17ts
Şef
28 Temmuz 2023 14:15

Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun

avea11, 53 dk. önce

sağlar hocam, son iki yıldaki sigortalı gün sayısı tutuyor. şimdiki çalıştığı yere tayin istenebilir.


Pelinin
Daire Başkanı
28 Temmuz 2023 14:23

Evet tayin isteyebilir sgk da görünmez muhtemelen bu ay ama iş yerinden gerekli detaylı evrak talep eder

zk17ts, 46 dk. önce

Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun


zk17ts
Şef
28 Temmuz 2023 14:29

Sgk'ya da uğrasın mı hocam detaylı evraklwr için teşekkürler

Pelinin, 38 dk. önce

Evet tayin isteyebilir sgk da görünmez muhtemelen bu ay ama iş yerinden gerekli detaylı evrak talep eder


Pelinin
Daire Başkanı
28 Temmuz 2023 14:34

Zaten sgk dan evrak alınmıyor mu hizmet dökümü için haldn çalıştığına dair? Hizmet dökümü şuan en son iş uerinden çıkış göstermiş olabilir, halen çalıştığına daire belge lazımdır

zk17ts, 32 dk. önce

Sgk'ya da uğrasın mı hocam detaylı evraklwr için teşekkürler


Pelinin
Daire Başkanı
28 Temmuz 2023 14:35

Even bence gidip sgk dan alabildiği tüm belgeleri alsın bi yanlışlık olmasın

zk17ts, 32 dk. önce

Sgk'ya da uğrasın mı hocam detaylı evraklwr için teşekkürler


Pelinin
Daire Başkanı
28 Temmuz 2023 14:37

Hocam yazım yanlışı yapmışım çok, kısacası teorik olarak tayin istemeye hakkınız var ancak evraklarda bunu kanıtlamanız gerek bu yüzden eksiklik olmamasına dikkat edin


zk17ts
Şef
28 Temmuz 2023 14:37

Tmm teşekkürler arkadaşa WhatsApptan sizin attifiniz mesajları attım çok sevindi. Yakında eşi SGK ya uğrayıp çalıştığına dair belgeleri alacak. İşyerinden de belge alacak. Allah razı olsun

Pelinin, 26 dk. önce

Even bence gidip sgk dan alabildiği tüm belgeleri alsın bi yanlışlık olmasın

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