Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Temmuz 2023 14:21
Ali Yalçın'ın sendikasinda olan adalet personeli
Bu Ali Yalçın'ın sendikasinda olan meslektaşlarımız şimdiye kadar adalet bakanlığı personeli için bir kazanım olduğunu bilmiyorlar mı neden istifa etmiyorlar? Ali Yalçın'ın sendikasinda adalet personelinin azınlık olduğunu çoğulcu demokrasilerde olduğu gibi azınlığın hakkının gasp edildiğini asla verilmediğini bilmiyorlar mı ? Ali Yalçın ın sendikasında olup bize en düşük memur maaşınin altını adil bulanlara yazıklar olsun..

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