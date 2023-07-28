Spora başlama sorunsalı

Uzun süredir spora başlamak istiyordum ama hem bir türlü fırsat bulamadım hem de sürekli üşendiğim için erteliyordum. Bu sefer kararlıyım spor salonuna yazıldım kesin başlayacağım hatta kendimi motive etmek için de güzel bir spor alışverişi yaptım. Hem de baya uyguna geldi Bankkartlı olduğum için decathlon ve skechers'ta ekstra fırsatlarım oldu. Hem taksit fırsatları hem de indirim fırsatları yakaladığım için benim için baya avantajlı bir alışveriş oldu. Eğer benim gibi alışveriş yapmak isteyen varsa bu kampanyaları tavsiye ederim baya avantajlı oluyor