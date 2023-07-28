Gündem \ Spor
Editörler : enginkrtpalex 10


28 Temmuz 2023 14:31
Spora başlama sorunsalı

Uzun süredir spora başlamak istiyordum ama hem bir türlü fırsat bulamadım hem de sürekli üşendiğim için erteliyordum. Bu sefer kararlıyım spor salonuna yazıldım kesin başlayacağım hatta kendimi motive etmek için de güzel bir spor alışverişi yaptım. Hem de baya uyguna geldi Bankkartlı olduğum için decathlon ve skechers'ta ekstra fırsatlarım oldu. Hem taksit fırsatları hem de indirim fırsatları yakaladığım için benim için baya avantajlı bir alışveriş oldu. Eğer benim gibi alışveriş yapmak isteyen varsa bu kampanyaları tavsiye ederim baya avantajlı oluyor

Çok Yazılan Konular

Sözlük

elimde değil 1 şifon 1 Aysun Kayacı 1 Annem benim için 1 tatlılara küsmek 2 müslüm gürses 3 lpgli araç 1 Diaspor kristali 1 kahverengi kokarca 1 orkestra şefi 1

Son Haberler

Refakat izni bir bütün olarak kullanılmalıdırErdoğan: Savunma sektöründe 2 bin 500 firma faaliyet gösteriyorMüzik ve Bale İlköğretim Kurumları ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği'nde değişiklikSungurlu'da kum fırtınası: Çoban hayvanları ile arazide mahsur kaldıMEB personeli görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?