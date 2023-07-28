Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Lanet


28 Temmuz 2023 14:36
Yeni telefon alma süreci

Telefonum bozulduğu için yeni telefon almak istiyorum almışken de sağlam güzel bir model almak istiyorum ama malum fiyatlar ortada olduğu için kampanya kovalama sürecine girdim. Kampanyaları incelerken Bankkart'ın teknolojik aletler için yaptığı kampanyaya denk geldim. Kullanıcılara özel çok güzel imkanlar sunuyor ayrıca ekstra taksit imkanı olması da ayrı bir güzellik bence. Biriken Bankkart liralarımı da ufak tefek aksesuar almak için kullandım benim için baya tatmin edici bir alışveriş oldu :)

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