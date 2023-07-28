Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 14:45
22 İl Tayin

Bulunduğum okulda 3 senem doldu bu yüzden 22 il başvurusu için il dışı tayin başvurusunu tıkladığımda ne yazık ki 4 yıl uyarısı alıyorum. Bunun çözümü nedir, bilen varsa aydınlatabilir mi

Çok Yazılan Konular

Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller İl dışı Başvuru EkraniEş özrünü kaldırın ey bakanlıkDers saatlerinin kaç dakika olması gerektiğini düşünüyorsunuz?Okul idaresinin dys den okula gelen her evrağı göndermesiBüyükşehirlerde İl İçi Zorunlu RotasyonNeyi bekliyoruz hocam ?İller arası tayinde "depremzede öğretmenler unutulmasın!"Sendikalara talebimdir.Doktora yabanci dil puani 50 gecerlilik suresi sınırsız olsunAlan değişikliği

Sözlük

vizontele 1 güne bir söz bırak 2 ceviz yemek 1 the vast of night 1 Bugün olanlar 2 Her şeye kulp bulma hastalığı 3 köyde daha dinç uyanmak 4 insanlara ait olmayan organik canlı bileşenleri 1 mücver 3 Diaspor kristali 1

Son Haberler

Refakat izni bir bütün olarak kullanılmalıdırErdoğan: Savunma sektöründe 2 bin 500 firma faaliyet gösteriyorMüzik ve Bale İlköğretim Kurumları ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği'nde değişiklikSungurlu'da kum fırtınası: Çoban hayvanları ile arazide mahsur kaldıMEB personeli görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?