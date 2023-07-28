Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


28 Temmuz 2023 14:54
3 Yıl Yasağı Çalışarak mı kalkar? Yoksa istifa da olur mu?

Merhabalar,

Kit kuruma farklı bir şehre atandım. Rahatsızlığım var ve gideceğim şehirde artabileceğini öğrendim. Eğer gittikten sonra 3 sene dolmadan istifa edersem durumum ne olur?

Kimisi kurumda 3 hizmet yılını tamamladan başka kurumlara yani devlete giremezsin istifa ettiğin için de tekrar devlete girme imkanın yok diyorlar?

Kimisi de önemli olan 3 yıl yani 3 yıl içinde istifa etsen bile 2026 KPSS'ye girebilir ve atanabilirsin diyor?

Durumum acil. Doğrusu nedir? Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler


birtutamumut
Şef
28 Temmuz 2023 15:10

kanunda 3 yıl atandığın kurumda çalışma şartı geçiyor bildiğim kadarıyla. kit kurumları çok sıkıntılı bu konuda. Keşke öncesinde bir araştırma yapsaydınız


yolcuhancı06
28 Temmuz 2023 15:13

hocam doktorla yeni görüştüm. ondan sonra öğrendim. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Eğer 3 yıl çalışarak bu yasağı kaldırabiliyorsak 3 yıl dolmadan istifa edersek bir daha devlete giremiyoruz. Mantıken böyle oluyor. Bir de bu yasak sadece kitten kite geçerken mi var? yoksa 657'li kadrolar dahil mi?

birtutamumut, 1 saat önce

kanunda 3 yıl atandığın kurumda çalışma şartı geçiyor bildiğim kadarıyla. kit kurumları çok sıkıntılı bu konuda. Keşke öncesinde bir araştırma yapsaydınız

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