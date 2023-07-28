KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Temmuz 2023 14:57
Dış kaynak hava astsubayı ne iş yapar?

Benim bildiğim uçak bakımları falan yapılıyor. Bunun dışında bir görev alabilme şansı var mı?

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