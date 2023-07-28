KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


28 Temmuz 2023 14:57
THY Take Off Jr. 2023

Merhabalar. 6-7 Temmuzda THY Take Off Jr. 2023 Online Video Mülakatına girdim. Olumlu ya da olumsuz bir dönüş halen alamadım. Bir geri dönüş alan var mı yoksa halen değerlendirme sürecinde mi?

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