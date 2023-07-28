KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


28 Temmuz 2023 15:00
Önlisans adp

Beyler 29. Dönem en son kaç adp ile kapattı bu alımda spor eleyici oldu sizce kaçla kapatır

Çok Yazılan Konular

30.Dönem Sözlü Mülakat Duyurusu31. Dönem ne zaman olur tahmini?Pomem başvurusunda AÖF vs normal lisans diplomasıMerhaba işitme kaybı pomeme engelmidir yardımcı olurmusunuz

Sözlük

aşure 1 Sinead O'connor 2 Turkuazın içindeki mavinin yeşile oranı 1 Aysun Kayacı 1 tıka basa yemek 1 insanlara ait olmayan organik canlı bileşenleri 1 vizontele 1 ceviz yemek 2 tatlılara küsmek 2 müslüm gürses 3

Son Haberler

Afyonkarahisar'da 100 bin kap aşure dağıtıldıŞanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğulduAfyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıDestek Personeline Mühendis! Büro Personeline Psikolog!TCMB döviz kurları

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?