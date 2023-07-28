Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 15:09
Şube Müdürlüğü sonuç paylaşımı

Arkadaşlar sonuçlar açıklandı. Puanımızı yazalım lütfen


ahmetbulut47
Genel Müdür
28 Temmuz 2023 15:19
63,3

ahmetbulut47
Genel Müdür
28 Temmuz 2023 15:20
Puanın yanında şube müdürlüğü artı ve eksileri nelerdir bunlarıda paylaşmakta fayda var

muallimi evsat
Aday Memur
28 Temmuz 2023 15:32

70


ahmetbulut47
Genel Müdür
28 Temmuz 2023 15:34
Uzman/ baş öğretmen tazminatı ve ekders kesiliyor bir başöğretmen veya uzman öğretmen full ekdersle şube müdüründen fazla alır
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller İl dışı Başvuru EkraniEş özrünü kaldırın ey bakanlıkDers saatlerinin kaç dakika olması gerektiğini düşünüyorsunuz?Okul idaresinin dys den okula gelen her evrağı göndermesiBüyükşehirlerde İl İçi Zorunlu RotasyonNeyi bekliyoruz hocam ?İller arası tayinde "depremzede öğretmenler unutulmasın!"Sendikalara talebimdir.Doktora yabanci dil puani 50 gecerlilik suresi sınırsız olsunDyk işlenmemiş

Sözlük

Halka Arz 3 insanlara ait olmayan organik canlı bileşenleri 1 hayatı dolu dolu yaşayan insan 3 bostan 3 köyde daha dinç uyanmak 4 aşure 1 Bugün olanlar 2 doğa fotoğrafçılığı 1 mücver 3 Seven sevdiğine kaçsın 2

Son Haberler

Afyonkarahisar'da 100 bin kap aşure dağıtıldıŞanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğulduAfyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıDestek Personeline Mühendis! Büro Personeline Psikolog!TCMB döviz kurları

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?