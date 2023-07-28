Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Temmuz 2023 15:11
Çan eğrisi yalan oldu meb gys

Çan eğrisi yalan oldu sendikaları dikkate alan yok sonuçlar açıklandı


2ven
Aday Memur
28 Temmuz 2023 15:36

zaten olmayacaktı kendi kendinize umutlandınız


samet.by
Şube Müdürü
28 Temmuz 2023 15:41

kazananlara hayırlı olsun. şeflik 45 almışım

Toplam 2 mesaj

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