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Editörler : Lanet


28 Temmuz 2023 15:22
Memurluktan 3 Defa istifa sonrası KPSS ile tekrar atanma

Memurluktan 3. defa istifa ettikten sonra Kpss ye girip sözleşmeli öğretmen olarak atanabilirmiyim. Memurlar nette değişik görüşler var ama bunu yapan oldu mu hiç yada yapanı duyan var mı acaba. DPB nin olur diye görüşü var 2006 da ama memurlar net olmaz demiş net cevap bulamadım.

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