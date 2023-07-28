KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


28 Temmuz 2023 15:23
TCDD 2023/1

TCDD Taşımacılık A.Ş. Lojistik Memuru pozisyonu için işe başlangıç süreci, işin tanımı ve çalışma koşulları, ücret ve yan haklar hakkında bilgisi olan var mı?

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