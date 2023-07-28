Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


28 Temmuz 2023 15:43
İBB'de maaş, arşiv araştırması ve çalışma koşulları

İBB?de maaşlar ne kadar oluyor, belediyede çalışmanın avantajları var mı? Arşiv araştırması kaç gün sürüyor ve diyelim iktidar değişimi olursa işten atılma riski var mı?

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