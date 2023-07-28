Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 15:46
Göstermelik il Dışı
İl dışı yer değiştirme başvuruları bu kontenjanlar ile göstermelik bir hal almıştır. Hiç yapılmasın daha iyi.

tonya61
Aday Memur
28 Temmuz 2023 15:49
Sanki il içi daha iyi.Branşımda il içinde 4 okul açıldı,hepsi kötü yerler.İlk sırada istediğim okul il dışına açıldı maalesef.

matematikogretmenii
Şef
28 Temmuz 2023 15:53
İl dışı kontenjanlarını neden açıklamadıkları ortaya çıktı. Meğer kontenjan yokmuş.

LeSsİe LeY
Genel Müdür
28 Temmuz 2023 15:56

Arkadaşlar Ağrı ya gitmek istiyoruz Ankara dan ama tek bir okul dahi açılmadı .Geçinemiyoruz Ankara da kira 18 bin bırakında memleketimize gidelim ya


by_____dekan
Aday Memur
28 Temmuz 2023 15:56

Ben Ankara'ya tayin isteyecem. Ankara'nın il içi tayin listesine baktığımda boşalan okulların listesini çıkardım. O okullar malesef il dışına açılmadı. Çok az okul açılmış. Eş durumu tayin hakkım da var. Eş durumunu beklemeli miyim diye düşünüyorum.


LeSsİe LeY
Genel Müdür
28 Temmuz 2023 15:58

Biz Ankara da mahsur kaldık sizin için olur inşallah hocam Ankara


matematikogretmenii
Şef
28 Temmuz 2023 15:59
İl dışı yapabilmek için eş durumu yapmak zorunda mıyız.. Antalyalı taliplerimi bekliyorum.

by_____dekan
Aday Memur
28 Temmuz 2023 16:04

Biz deprem bölgesinden geliyoruz hocam Hatay'dan. Bende kiraya çıktım 15 bin kira ödüyorum. Hatay'da düzenimiz çok iyiydi. Maalesef herşey altüst oldu. Hepimiz için hayırlısı olsun.

LeSsİe LeY, 33 dk. önce

Biz Ankara da mahsur kaldık sizin için olur inşallah hocam Ankara


Sahashrara
Aday Memur
28 Temmuz 2023 16:10

Kocaeli istiyorum fakat yine yok. Gerçekten bu kadar zor muydu şeffaf bir düzenleme yapmak?


spock
Daire Başkanı
28 Temmuz 2023 16:12

Çare ortak kontenjan.

Böyle yapacaklarsa hiç atama yapmasınlar. Desin ki Yusuf Tekin, "özür grubu hariç tüm öğretmenlerimiz bundan sonra çakılı kadrodur". Biz de bilelim.

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