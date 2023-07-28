Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


28 Temmuz 2023 16:15
Araştırma Görevlisi Doktora Kaydı

Sayın hocalarım,

2 Eylül 2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, 2547 sayılı Kanunun 50/d statüsünde görev yapan araştırma görevlilerinin yüksek lisans eğitimlerini tamamladıkları üniversitelerde doktoraya giriş şartlarını taşımaları halinde doğrudan doktora programlarına kayıt yaptırmalarına imkan veren bir karar alınmıştı.

Bugün tüm üniversitelere gönderilen yazıyla ilgili kararın hem 33/a hem 50/d kadrosunda çalışan araştırma görevlilerini kapsayacağı yazıyor. Bu konuyla ilgili olarak sormak istediğim şey, acaba ilgili karar vakıf üniversitelerinde çalışan araştırma görevlilerini de kapsıyor mu?


saveplanet
Aday Memur
28 Temmuz 2023 16:18

Memurlar.net'in ilgili haberi: https://www.memurlar.net/haber/1072242/arastirma-gorevlilerine-lisans


saveplanet
Aday Memur
28 Temmuz 2023 16:20

Memurlar.net'in ilgili haberi:

https://www.memurlar.net/haber/1072242/arastirma-gorevlilerine-lisansustu-egitimde-kolaylik.html

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