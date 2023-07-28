Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 16:31
30 eylül mantığı

Merhaba arkadaşlar bir şey soracaktım. MEB in mazeret tayini ilanın da, 30 eylül 2023 tarihiyle 3 yıl çalışma şartı diyor. Yani şöylemi benim normalde 29 eylülde 3 yılım dolacak, ama o tarihi beklemeden bu mazeret tayinine başvuruda bulunabilir miyim? Bir yardımcı olursanız sevinirim, kafam karıştı


impatient112
Şef
28 Temmuz 2023 16:34

Elbette başvurabilirsiniz. Kılavuzda kastedilen 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle 3 seneyi doldurmuş ya da dolduracak olmanız. Siz 29 Eylül 2023 tarihinde dolduracak olduğunuz için başvurabilirsiniz.


Cntrkali
Aday Memur
28 Temmuz 2023 16:34

Çok teşekkür ederim

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