Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 16:39
Eş durumu belgeler

Eşin halen sigortalı çalıştığına daire belge ?sosyal güvenlik kayıt belgesi? mi? 360 gün sigortalı olduğu hizmet dökümünden belgeleniyor ama halen çalıştığını gösteren belge hangisi acaba?


RaSKaH
Daire Başkanı
28 Temmuz 2023 17:56

Çalıştığı iş yerinden verilecek. Kişinin ilgili kuruluşta çalıştığına dair bir belge. Görev yeri belgesinin özel sektör versiyonu gibi bir şey.

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