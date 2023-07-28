Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 17:04
Tyt,ve yks de OBP adaletsizlikliğ

Özel okullar da OBP 95 altı yok ve çoğunlukla 98 ve yukarısı bu ve okul birinciliği adaletsizliğine dur diyecek biri yok mu.yakıni avukat olanlar buna el atın.adam okul ortalaması 99, İki milyona girememiş.Allah sizin adaletiniz in belasını versin.benim çocuğum OBP olmadan 20.000 girmiş,OBS eklenince 29.000 bu mu adalet.keza okul birincilikleri de aynı kayırma ve başka bir takım hesaplama yapılıyor.

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