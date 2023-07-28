Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Temmuz 2023 17:11
İstanbul' dan tayini başka şehire çıkıp ev eşyalarını satmak isteyenler

Merhaba. İstanbul? dan tayini başka şehire çıkıp ev eşyalarını ( beyaz eşya, halı, kilim, koltuk, baza vs. ) satmak isteyen arkadaşlarım, eşinden ayrılmış İstanbul? da zor şartlarla ev kiralayıp 2 çocuğuna bakmak zorunda kalan kuzenim için uygun fiyata 2.el eşya almak istiyoruz. Yardımcı olmak isteyenler özelden dönüş yaparsa sevinirim.

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