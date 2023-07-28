Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Temmuz 2023 17:11
Emekli polise linea
Emekli olunca bir linea parası alıyor polis on numara beş Yıldız 2012 kasa 180 bin kmde olanlardan

kripto1982
Şef
28 Temmuz 2023 17:39
Devrem şahin almamıza az kalmış, şimdi en azından klimalı bir araba alnyor

mhtm.15
Aday Memur
28 Temmuz 2023 17:41

Yaptığımız iş ve risk faktörü, Askerin OYAK desteği, (daha çok alsınlar, hak ediyorlar ) dikkate alındığında polis en az 1 kg altın karşılığı ikramiye hakkıdır. Analarının ak sütü gibi. Ekonomi yoluna girerse, inşallah olur. Yarım ev veya sıfır bı araba parası.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıMazeret DilekcesiPBSVakifbank takipli müşteri tahsilatiJandarmanın Polis Yakınına GBT YapmasıAkıl hastası sevki Eyt den emekli olan varmi26 Nisan açığa alınanlarEgm Fetö idari soruşturmaEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.

Sözlük

kürek balığı 1 Çocukken evdeki görev dağılımındaki yeriniz 1 orkestra şefi 1 Annem benim için 1 etimek tatlısı 1 müslüm gürses 3 tıka basa yemek 1 tatlılara küsmek 2 Seven sevdiğine kaçsın 3 Diaspor kristali 1

Son Haberler

AA Finans'ın temmuz ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandıAYM'nin 'Temel Hak ve Özgürlüklerine Dair Emsal Kararlar' sayfası hizmete açıldıAltının kilogramı 1 milyon 702 bin liraya gerilediMerkez Bankası, yeni başkan yardımcılarının öz geçmişlerini paylaştıBitlis'te hükumet konağı önünde kontrollü patlatılan poşetten ders kitapları çıktı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?