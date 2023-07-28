KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Temmuz 2023 17:15
s1 vertebra posterior elemanlarda füzyon defekti şüpheli gözlenmiştir

Arkadaşlqr bu nedir tam olarak doktor 63A1 yazdı heyet eledi raporda s1 posterior,diger,lumbosakral bölge yaziyo itiraz ettim gatadayim ne yapmam gerek yardim edin lütfen

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