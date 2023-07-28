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Editörler : oto-danisman-expert


28 Temmuz 2023 17:17
TOYOTA COROLLA 2017 MODEL 1.33 LİFE SATILIK

Aracın 2. sahibiyim. Araç 45.00 km civarıdır. Araç 7500 kmden beri bende olup araç beyaz renktir. Herhangi bir hasar kaydı hasarı yoktur. Aracın fiyatını 750.000 tl olarak düşünüyorum

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