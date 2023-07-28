Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Temmuz 2023 17:31
2024 ocakta refah payı verilecek

Arkadaşlar sendikadaki yetkili arkadaşlar ocak ayında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında kesinlikle refah payı verilecek diyorlar. Ben 10 puan refah payı bekliyorum.


Anuşirvann
Genel Müdür
28 Temmuz 2023 17:37

5 puan refah payı verilir. Daha fazlasını beklemiyorum.

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